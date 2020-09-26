انفجار قوي في مصنع بإحدى ضواحي موسكو.. فيديو

أفادت قناة "روسيا اليوم" بدوي انفجار قوي اليوم السبت في مصنع بضاحية لوبيرتسي الواقعة على بعد 20 كيلومترا من العاصمة الروسية موسكو.

وحسب شهود عيان، فقد وقعت عدة انفجارات دفعة واحدة على أراضي المصنع الذي ينتج مركب هيبوكلوريت الصوديوم الكيميائي.

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد عمودًا من الدخان فوق المصنع، فيما لم ترد أبناء عن وقوع ضحايا.

ولم تُعرف بعد ملابسات وقوع الانفجار أو أسبابه، فيما يُنتظر أن تفتح السلطات الروسية تحقيقًا لمعرفة التفاصيل.