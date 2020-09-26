قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

قتل 7 مدنيين على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا". وأفادت الوكالة بمقتل 7 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 11 آخرين جراء انفجار السيارة على المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة موالية للنظام التركي بريف الحسكة. وتشهد مدينة رأس العين السورية حالة من الفوضى جراء ممارسات الميليشيات الموالية لتركيا، والاقتتال الداخلي بين الفصائل. وسبق أن أدت الاشتباكات إلى وقوع قتلى في صفوف الميليشيات، فضلا عن وفاة عدد من المدنيين جراء أعمال تفخيخ السيارات والدراجات لتفجيرها في أماكن عامة.

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