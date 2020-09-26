إعلامية كويتية: مصر والإمارات أحبطتا مخططا لمعركة أخطر من حروب السلاح

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن العالم يعيش فى الوقت الحالى حربا نفسية شرسة على خلفية جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ دوت الخليج"، أن الوهم الذى عاشه العالم بسبب بيانات منظمة الصحة العالمية المغلوطة؛ تسببت فى خلق حالة من الذعر والإكتئاب والقلق وهذه هى أهداف الماسونية الصهيونية التى تستهدف القضاء على العرب من دون سلاح أو قطرة دم، لافتة إلى أن الشبهات التى تدور حول منظمة الصحة العالمية بتواطؤها مع دول غربية على حساب المنطقة العربية خير دليل على تمرير مخطط صهيوني تم الإعداد له بحرفية لا مثيل لها .

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ولفتت الرشيد، إلى أن الحرب النفسية هى نوع من أنواع حروب الجيل السابع وهى أخطر من حروب السلاح الهدف منها السيطرة على العالم بدون قتال على أرض المعركة وزعزعة أمن وإستقرار كيانات دول ونشر ثقافة الذعر والإحباط .

ونوهت إلى بأن هناك دولتين عربيتين استشعرتا الخطر منذ بداية الإعلان عن خطر كورونا وإيهام العالم، ولم يتأثرا، مواصلين إنجازاتهما على قدم وساق، وهما مصر والإمارات، حيث حققتا إنجازات تلامس السماء، ولم تهتز للمخاطر التى تخرج بها يوما بعد يوم منظمة الصحة العالمية.

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