فتح مركز حدود جابر أمام حركة الشحن الأحد المقبل

دوت الخليج : - تقرر فتح مركز حدود جابر أمام حركة سيارات الشاحن يوم الاحد المقبل بحسب نقيب اصحاب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة. وأكد أبو عاقولة أنه سمح بمرور البضائع الصادرة والواردة بطريقة الترانزيت من خلال الشاحنات فقط. وبين أن الحركة أمام الركاب ما زالت مغلقة ولم يبت بها لغاية الان.

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