أخبار اليمن : شهيد وجريح في منبه وغارتين على كتاف صعدة

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شهيد وجريح في منبه وغارتين على كتاف صعدة

استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم، بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. شهيد وجريح في منبه وغارتين على كتاف صعدةاستشهد مواطن وأصيب آخر اليوم، بنيران الجيش السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن مواطن استشهد وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار من الجيش السعودي بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة المليل وغارة على منطقة العطفين في مديرية كتاف، كما شن أربع غارات على مجازة الشرقية والربوعة في عسير.

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