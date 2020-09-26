التحالف يدمر منظومة دفاع جوي حوثية في صنعاء

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع الميليشيات الحوثية، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وشدد التحالف على أنه "ملتزم بتدمير القدرات النوعية للمليشيات الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

يأتي هذا فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تدرس جديا" اتخاذ إجراءات جديدة ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، ومن ضمن هذه الإجراءات إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن الإدارة تقوم حاليا بدراسة هذا القرار من ناحية قانونية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أو فرض المزيد من العقوبات عليها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن التحالف اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار "المفخخة"، التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأوضح التحالف أن الميليشيات الحوثية "تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة"، مبينا "كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها".