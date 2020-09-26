172 وفاة و3204 إصابات جديدة كورونا فى إيران

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، تسجيل 3204 إصابات جديدة مؤكدة اليوم السبت، ليبلغ العدد الإجمالي 443086 إصابة، كما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 372051 شخصا.

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