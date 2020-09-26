بريطانيا : 34 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا

ووفقا لما ذكرت الحكومة فى تحديثها اليومى عبر موقع "تويتر"، فقد ارتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى المملكة المتحدة منذ بداية تفشى الجائحة إلى 429 ألفا و277 حالة، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 41 ألفا و971 حالة، طبقا لإحصاء وزارة الصحة.

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