إصابة قيادي إخواني بفيروس كورونا

أصيب المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن المهندس عبد الحميد ذنيبات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة "عمون" عن القيادي الإخواني قوله إنه يعزل نفسه منزليا منذ يومين بعد إصابته بالفيروس، موضحا أنه لم تظهر عليه أي أعراض.
وقال ذنيبات إنه لا يعرف مصدر إصابته بكورونا، لكنه ملتزم في الوقت الحالي بالحجر المنزلي وسيتوجه للمستشفى حال ظهور أي تطورات.
في السياق ذاته، أعلن أمين سر جماعة الإخوان بالأردن المهندس عارف حمدان إصابته ايضا بالفيروس وذلك بعد ظهور نتائج الفحص اليوم السبت.
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