قبيل عودة العُمرة.. قرار سعودي جديد بشأن المسجد الحرام

أصدر الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرارا بإعادة فتح مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، و معرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف تدريجيًا ابتداءً من 1 ربيع الأول، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وكان السديس قد أصدر قرارا في وقت سابق بإنشاء وكالة في الرئاسة تحت اسم (وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة و المعارض والمتاحف).

وذكر القرار الصادر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الوكالة الجديدة ترتبط بالإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة والإدارة العامة للمعارض والمتاحف.

يأتي هذا القرار مواكبًا لعملية التطوير وتحديث أنظمة وآليات المجمع وفق معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأيضًا حرصها للعمل على تطوير رسالة المتاحف والمعارض داخليًا وخارجيًا وفق ماذكره البيان الصادر عن رئاسة شرون الحرمين.

يُذكر أن مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين يحظى باهتمام كبير منذ عهد الملك عبدالعزيز ال سعود.

كما دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروع كاميرات حرارية مطورة في البيت العتيق ضمن حزمة من مشاريع الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين أن هذا المشروع ضمن خطط محكمة وضعتها الرئاسة العامة منذ إغلاق المسجد الحرام، تختص بكيفية التعامل مع المعتمرين بعد سماح الجهات المختصة لهم بذلك، لضمان سلامتهم، والمحافظة على الحرمين الشريفين خاليا من فايروس كورونا المستجد.

وتعمل الكاميرات الحرارية من خلال أنظمة رصد متطورة وذات دقة عالية على إصدار تنبيهات عند تسجيل ارتفاع في درجة حرارة أي من زوار وقاصدي المسجد الحرام، ما يتيح التعامل بشكل سريع مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة تجاهها.

وبدوره أوضح الرئيس العام خلال التدشين أن ما يشهده المسجد الحرام من تطور ورقي في منظومة خدماته هو استمرار للصور المتتالية من أوجه العطاء التي انتهجها قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.