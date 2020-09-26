نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجارات قوية و اندلاع حريق ضخم بالعاصمة الروسية موسكو (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلاع حريق ضخم وسماع انفجارات قوية وقعت في ضاحية لوبيرتسي، اليوم السبت، تبعد عن العاصمة الروسية موسكو بـ 20 كم.

وأوضحت قناة "روسيا اليوم" ، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق نشب إثر انفجار قوي في مصنع في لوبيرتسي.

وحسب شهود عيان، وقعت عدة انفجارات دفعة واحدة على أراضي المصنع الذي ينتج مركب هيبوكلوريت الصوديوم.

وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد عمود من الدخان فوق المصنع، فيما لم ترد أبناء عن وقوع ضحايا.