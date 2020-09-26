دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الخميس، تعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لإسرائيل في الأردن.
وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حساب ”إسرائيل بالعربية“ التابع لها على موقع تويتر، إنها قررت تعيين إيتان سوركيس سفيرا لإسرائيل في الأردن.
وتولى سوركيس عدة مناصب في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما عمل سابقا في السفارة الإسرائيلية بالأردن، إضافة لعمله كمبعوث خاص لشؤون المياه في قسم الشرق الأوسط.
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