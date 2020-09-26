المغرب يسجل 43 وفاة و 2719 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم عن تسجيل 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة المغربية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة في الثاني من مارس الماضي وحتي الأن إرتفع إلى 115241 حالة.
وسجلت الصحة المغربية ايضا 43 حالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المغربية منذ بداية الجائحة في البلاد وحتي الأن الي 2041 .
وحسب النشرة اليومية ،سجلت الصحة المغربية 2218 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 94150 حالة.
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