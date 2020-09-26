دبي تشارك السعودية احتفالاتها بـ اليوم الوطني الـ 90

شاركت إمارة دبي، المملكة العربية السعودية ، احتفالاتها باليوم الوطني الـ90 للمملكة، وذلك بإضاءة مجموعة من أبرز معالمها، مثل فندق برج العرب، وبرواز دبي، وعرض "تخيّل" في دبي فستيفال سيتي، بألوان العلم السعودي.

وشاهد المواطنون السعوديون المقيمون في الإمارات وسكان دبي وزوارها، العروض المذهلة التي أعلنت انطلاق سلسلة من الفعاليات الترويجية والعائلية المتميزة بهذه المناسبة الوطنية، والتي تستمر حتى اليوم، احتفاءً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الإمارات والسعودية.

واستمتع زوار فندق برج العرب الشهير من فئة سبع النجوم، في منطقة جميرا، بمشاهدة الإضاءة باللون الأخضر الساحر، احتفالًا بهذه المناسبة، في عرض رائع استمر من غروب الشمس وحتى منتصف الليل.

كما تم إنارة "برواز دبي" بألوان العلم السعودي احتفالًا بهذه المناسبة، فيما شهد زوّار "فستيفال باي" في "دبي فستيفال سيتي مول"، عودة عرض "تخيّل" الحائز على عدة جوائز بعد ستة أشهر من عمليّات التجديد بعرضين مذهلين في تمام الساعة 7:40 مساءً، و8:30 مساءً، حيث تميز العرضان بمزيج من عروض النوافير الراقصة، وإسقاطات الليزر الملونة، وموسيقى النشيد الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني العربية.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، بالعيد الوطنى الـ 90 والذى يوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وتعود مناسبة هذا اليوم لتاريخ توحيد المملكة العربية السعودية من قبل المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود.

ويُشار الي ان مباني وشوارع المملكة إتشحت باللون الأخضر حيث صاحب هذا اليوم احتفالات متنوعة ومختلفة في جميع مناطق المملكة، من عروض وفعاليات وألعاب نارية وحفلات غنائية في الآونة الأخيرة.

واليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي أصدر الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز آل سعود ، مرسوم ملكي برقم 2716 في تاريخ 17 جمادى الأول من عام 1351 هجريًا، وكان ينص المرسوم بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من نفس العام والذي يوافق 23 سبتمبر 1923 ميلادي الأول من الميزان.

وتستمر الاحتفالات التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على مدى 5 أيام، في ظل الالتزام بإرشادات وقائية صارمة ضد (كوفيد-19) لضمان سلامة الجميع.

كما شهدت سماء المملكة العربية السعودية، الأربعاء، أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية.