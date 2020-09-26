الدوري المصري.. فوز "هامشي" جديد للأهلي

اقتنص الأهلي البطل فوزا "هامشيا" على مضيفه طنطا 1-صفر، السبت، في افتتاح المرحلة 30 من الدوري المصري الممتاز.
وسجل هدف المباراة الوحيد عمرو السولية في الدقيقة 79، رافعا رصيد فريقه الى 79 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في قاع الترتيب.
وكان الشوط الأول متواضعا، حيث خلا تماما من المتعة والفاعلية الهجومية، وانعدمت الخطورة على المرميين.
وبدا واضحا تأثر أداء اللاعبين بموقف الناديين في الترتيب، نتيجة ضمان اللقب بالنسبة للأهلي وصعوبة البقاء في الدرجة الأولى بالنسبة لطنطا.
وتحسن أداء لاعبي الأهلي قليلا مع بداية الشوط الثاني، وبدت ملامح خطورة على مرمى طنطا عن طريق السولية ومحمود عبد المنعم (كهربا) ومحمد مجدي (أفشه)، لكن الحارس محمد أشرف كان في المرصاد.
وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 79 لإحراز الهدف عبر السولية، مستغلا عرضية أفشه ليسدد الكرة على يسار الحارس.
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