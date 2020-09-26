جونسون : معارضو التطعيم ضد كورونا مجانين 

وفى كلمة ألقاها خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: "حتى فى هذا الوقت يتعين علينا، ونحن تواقون إلى الحصول على اللقاح ضد كورونا، ألا نتخلى عن القواعد أو نسعى إلى نتيجة سريعة على حساب السلامة".

وتابع جونسون "ستكون كارثة إذا تصرفنا فى حماسنا المفرط لصالح المجانين، لصالح مناهضى التطعيم، هؤلاء الأشخاص الخطرين المهووسين بهواجس والواقفين ضد مبدأ التطعيم مبدئيا، ما يجعلهم قادرين على تعريض حياة الملايين للخطر".

وذكر جونسون أن أحد اللقاحات المحتملة المضادة لفيروس كورونا، والذى تم تطويره فى جامعة أوكسفورد، يمر حاليا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مؤكدا حرص بريطانيا على ضمان الوصول العادل لهذا اللقاح إلى جميع الدول إذا ثبتت فعاليته.