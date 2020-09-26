جنرال بريطاني: بلادنا قادرة على شن هجمات إلكترونية مدمرة 

قال الجنرال باتريك ساندرز رئيس القيادة الاستراتيجية بالجيش البريطاني، إن بلاده تمتلك الإمكانات اللازمة لتنفيذ هجمات إلكترونية يمكنها تدمير البنية التحتية للخصم المحتمل.
وأضاف أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يشدد على أهمية امتلاك بريطانيا مجموعة واسعة من القدرات المتقدمة للعمل في الفضاء الإلكتروني.
وقال: "يمكننا بالتعاون مع مركز الاتصالات الحكومية، توفير إمكانيات وطنية ممتازة جدا في مجال تنفيذ العمليات السيبرانية الهجومية. وهذه الإمكانيات يمكنها، أن تلحق الضرر وتعطيل بل وتدمير الموارد الأساسية والبنية التحتية لكل من يحاول إلحاق الأذى بنا".
وتناقش حكومة بريطانيا منذ فترة طويلة إمكانية تشكيل قوات سبرانية وطنية تجمع بين المتخصصين في هذا المجال من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات البريطانية.
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