آلاف المتظاهرين يتوافدون أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي مطالبين باستقالته.. فيديو

اندلعت في إسرائيل، مساء اليوم السبت، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد فشل الكنيست الإسرائيلي في الاتفاق على قانون يضع قيود على الاحتجاجات في البلاد.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن آلاف الأشخاص شاركوا في مظاهرات عند مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة.

وتأتي تلك المظاهرات في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا شهدتها البلاد منذ بدء الجائحة، حيث سجلت الصحة الإسرائيلية 8221 إصابة جديدة بالمرض خلال اليوم الماضي.

وذكرت الصحيفة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية تلقت أوامر في جميع أنحاء البلاد بعدم عرقلة الاحتجاجات وتطبيق اللوائح الصحية بصرامة مع المحتجين.

ولفتت الصحيفة إلى أن شرطة الاحتلال فرضت غرامات على عدد من المتظاهرين بسبب مخالفتهم لقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.