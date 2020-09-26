إعلامي لبناني يكشف أسباب فشل أديب في مهمته ويضع روشته لإنقاذ بلاده

كشف طارق أبو زينب ، الإعلامي اللبناني ، ان قرار مصطفى أديب بالإعتذار عن تشكيل الحكومة يرجع الي التنازع بين أطراف المنظومة الحاكمة على توزيع الحصص طائفيا وفئويا ، لافتا الي ان الذي عرقل تشكيل الحكومة " الثنائي الشيعي " حزب الله المصنّف بالارهابي وحركة امل ، في ظل الانهيار السياسي والعجز الاقتصادي هؤلاء طغاه .

وأوضح ابوزينب في تصريحات خاصة لــ "صدي البلد" ان ايران لا تريد تشكيل حكومة لبنانية لذا فقد أصر الثنائي الشيعي بان يربطوا لبنان بالصراعات المحتدمة بين المحاور الإقليمية والدولية التي تتبع لها تلك الأطراف.

وقال الاعلامي اللبناني " وفي ظل ذلك التنازع وتلك الصراعات جرى تغييب مصالح لبنان والشعب اللبناني وهو ما توقعناه منذ أن جاء مصطفى أديب في إطار المبادرة الفرنسية، حيث راهن الرئيس الفرنسي ماكرون على حلفاء ايران في لبنان وقد فشل ، ايران تستعمل الورقة اللبنانية في عملية المساومة بينها وبين واشنطن ".

واضاف : لبنان امام وضع شديد الصعوبة ويجب أن نعود الى ما يريده اللبنانيون اي حكومة انقاذية من اشخاص غير حزبيين، و الحل الآن هو العودة الى الدستور واتفاق الطائف وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ان يستعيد لبنان ثقة اللبنانيين وثقة المجتمع الدولي والعربي.

واشار الي كلمة العاهل السعودي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال : حمًل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز "حزب الله" اللبناني المسؤولية عن الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت أوائل أغسطس، داعيا إلى نزع سلاح "الحزب" لتحقيق الأمن في البلاد.

كما دعا ابوزين اللبنانيين بضرورة التمسك بكلمة الملك السعودي، التي قالها أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شن هجوما حادا على "حزب الله"، واصفا إياه بأنه "حزب إرهابي تابع لإيران".

وكان الملك سلمان قد أعلن عن وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني الذي يواجه كارثة إنسانية نتيجة لانفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن الانفجار "يأتي نتيجة هيمنة حزب الله.. على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح مما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية".

وتابع: "تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح".