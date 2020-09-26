أسرع تمويل كاش بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبأقساط ميسرة ويصل قيمته الي 30 ألف ريال سعودي ومقدم من برنامج تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية، وبأقساط تصل الي 24 شهراً ويتناسب مع فئة كبيرة من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية أيضاً، ولا يقتصر الحصول علي التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين فقط بل يمكن أيضاً للوافدين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخري الحصول علي التمويل الشخصي حيث يتم الموافقة فورياً بعد توافق الأحكام والشروط المطلوبة من موقع تسهيل.

يتميز موقع تسهيل أنه يصرف المبلغ التمويلي للعميل وفقاً مع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية ومطابق مع تعاليم الدين الحنيف، وأنه تابع لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعروف باسم ساما بالسعودية، ويمكن الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون فوائد وبفترة سداد قد تصل الي 5 سنوات بمبلغ يصل الي 60 ألف ريال سعودي.

مميزات الحصول علي التمويل الشخصي لشركة تسهيل

توفر شركة تسهيل بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً داخل المملكة العربية السعودية، حيث أهم ما يميز التمويل الشخصي من شركة تسهيل أنه خاضع للشريعة الإسلامية، فقد نقدم لكم من خلال موقعنا مميزات التمويل الشخصي المقدم من شركة تسهيل.

أهم ما يميز التمويل الشخصي المقدم من شركة تسهيل أنه خاضع للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي وغير مخالف له.

يتميز بأنه تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب.

يمكن للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخري أيضاً الحصول علي التمويل الشخصي.

يتميز التمويل الشخصي أنه يوفر فترة سداد مرنة ومريحة للعميل حيث تمتد الي 24 شهراً عند الحصول علي تمويل بمبلغ قيمته 30 ألف ريال سعودي.

يتميز التمويل بالموافقة الفورية بعد توافق الشروط والأحكام، كما يتميز بسرعة إنهاء الإجراءات.

أن ينحصر عمر المتقدم لطلب التمويل الشخصي ما بين 21 عاماً كحد أدني حتي 60 عاماً كحد أقصي. أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن 12 ألف ريال سعودي. ألا تقل مدة خدمة العمل 3 شهور للمواطنين السعوديين وسنة كاملة خدمة عمل للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخرى. لابد أن تكون جهة العمل معتمدة من تسهيل للتمويل.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين من شركة تسهيل

ألا يزيد عمر المتقدم للحصول علي التمويل عن 70 عاماً. أن لا يقل الراتب الشهري عن خمس ألالاف ريال سعودي ويصل التمويل الشخصي من أربعة ألالاف إلى 30 ألف ريال سعودي.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من شركة تسهيل للقطاع العسكري

ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 25 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري عن 10 ألالاف ريال سعودي. ألا تقل مدة خدمة العمل عن 3 شهور.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من شركة تسهيل

صورة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، وصورة الإقامة للمقيمين الراغبين في الحصول علي القرض.

صورة أثبات العمل أو مختصر الراتب الشهري الخاص بالعميل.

كشف حساب لأخر 3 شهور من الراتب الشهري الخاص بالعميل.

التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من شركة تسهيل

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من شركة تسهيل