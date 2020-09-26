8500 حالة جديدة .. إسرائيل تكسر الرقم القياسى لإصابات كورونا اليوم

ونقلت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" فى نسختها الإنجليزية، مساء اليوم السبت، عن وزارة الصحة تأكيدها أنه بذلك تبلغ عدد حالات الإصابة المبلغ عنها منذ بداية الجائحة إلى 226586 من ضمنها 67628 حالة نشطة.
وأضافت الوزارة أن هناك 728 مريضًا إصاباتهم شديدة من ضمنهم 200 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي. وتوفى خمسة أشخاص منذ منتصف الليلة الماضية ليرتفع إجمالى عدد المتوفين بالفيروس التاجى المستجد إلى 1417.
وذكرت "هاآرتس" أنه تم وضع مئات من اليهود المتشددين فى الحجر الصحى فى المدارس الدينية التى تم تحديثها كمرافق لعزل المصابين بفيروس كورونا فى الأيام الأخيرة، وتم اتخاذ هذا الإجراء لمنعهم من العودة إلى ديارهم وربما نقل العدوى إلى عائلاتهم فى عطلة عيد الغفران.
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