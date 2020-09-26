ارتكبنا أخطاء.. نتنياهو يوجه كلمة للإسرائيليين تزامنا مع مظاهرات غاضبة تطالبه بالاستقالة.. فيديو

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأن حكومته ارتكبت أخطاء خلال خروج إسرائيل من أول إغلاق عام شهدته العام الجاري بسبب فيروس كورونا.

وقال "نتنياهو"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" إن حكومته أخطأت عند خروج البلاد من فترة الإغلاق الأول، مدافعًا عن قرار حكومته بتطبيق قرار الإغلاق الثاني للبلاد.

وأضاف: "هل ارتكبنا أخطاء في الماضي.. بالطبع.. تم افتتاح قاعات المناسبات بسرعة كبيرة وربما أفتتح النظام الدراسي بالكامل أيضًا".

وأشار نتنياهو بأصابع الاتهام إلى الخبراء الذين نصحوا بإعادة فتح الاقتصاد، والكنيست الذي قام بإلغاء بعض قرارات الحكومة، ووسائل الإعلام التي ساهمت في نشر حالة من اللا مبالاة بين المواطنين.

واختتم نتنياهو كلمته بالقول إن إسرائيل ليس لديها أي خيار آخر إلا العودة للإغلاق العام مرة أخرى.

واندلعت في إسرائيل، مساء اليوم السبت، مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد فشل الكنيست الإسرائيلي في الاتفاق على قانون يضع قيود على الاحتجاجات في البلاد.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن آلاف الأشخاص شاركوا في مظاهرات عند مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبوه بالاستقالة.

تأتي تلك المظاهرات في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا شهدتها البلاد منذ بدء الجائحة، حيث سجلت الصحة الإسرائيلية 8221 إصابة جديدة بالمرض خلال اليوم الماضي.