رئيس الوزراء السوداني: شعبنا يتطلع إلى السلام.. ونمر بظروف استثنائية بسبب فيضان النيل

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن ثورة شعب السودان جاءت تعبيرا صادقا عنه وعن تطلعاته في السلام والعدالة. وقال حمدوك، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "نمر بظروف استثنائية في البلاد بسبب فيضان النيل". وأضاف حمدوك "بلادنا تشهد فيضانات وسيول تسببت في خسائر بشرية ومادية على امتداد شريط نهر النيل". وتابع حمدوك "التغيرات السياسية والأزمات الإنسانية في العالم تدفع باتجاه إيجاد تفاهمات تحترم مصالح الأمم". وقال رئيس الوزراء السوداني إن "اعتماد الوثيقة الدستورية كان الخطوة الثانية المكملة لانتصار ثورتنا، وعملية السلام انطلقت بجوبا استنادا إلى ذلك". وأضاف حمدوك "نسعى لتحقيق السلام وتلبية طموح الشعب، وسيتم توقيع اتفاق السلام في جوبا في 6 من شهر أكتوبر المقبل". وأكد حمدوك أن "الإصلاحات العميقة في الاقتصاد أدت إلى زيادة عبء المعيشة على الشعب". وتابع "نعمل لكسر العزلة عن السودان، ولحكومة الانتقالية السودانية حرصت على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي".

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