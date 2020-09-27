بريطانيا تدعو إلى وحدة عالمية لمواجهة فيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - طالب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت قادة العالم على "الوحدة" في مواجهة وباء "كوفيد-19"، وكشف في خطابه المنقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة من "خمس نقاط" لمواجهة الأوبئة في المستقبل

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وأعلن جونسون الذي تضررت بلاده بشدة في ظل تفشي كوفيد-19، تمويلاً جديداً لجهود اللقاحات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال "لم يحدث أبدا في تاريخ جنسنا البشري، وليس منذ انهيار برج بابل، أن الجنس البشري كان مهووساً بموضوع نقاش واحد".