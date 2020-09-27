مصر تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16حالة وفاة نزولا من 112 حالة إصابة و18 حالة وفاة يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن " إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و 5869 حالة وفاة.

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