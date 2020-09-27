ترامب يرشح القاضية المحافظة إيمى كونى لعضوية المحكمة العليا

ويطلق ترامب بهذه الخطوة معركة ساخنة فى مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للتصديق على تعيينها قبل 5 أسابيع ونصف على الانتخابات الأمريكية وظهرت باريت فى البيت الأبيض مع ترامب خلال بيان إعلان ترشيحها ووصفها، بأنها "أحد أفضل العقول القانونية تألقا وموهبة فى أمتنا". وإذا صادق مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون على تعيين كوني، ستحل محل القاضية روث بادر جينسبرج الليبرالية المتوفاة فى 18 سبتمبر عن 87 عاما.

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