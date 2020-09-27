نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد adjd.gov.ae الامارات ومعرفة الجلسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم الآن الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد في الامارات بكل سهولة عبر الإنترنت، وفي ظل السعي المستمر من الحكومة الإماراتية لتسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين داخل الدولة وتوفير الوقت والجهد المبذول في المصالح والمقرات الحكومية من أجل الاستفسار عن الخدمات أو التسجيل في خدمة معينة، طرحت وزارة العدل والقضاء الإماراتية خدمة إلكترونية جديدة على الموقع الإلكتروني الخاص بها تتيح إلى أي مواطن إماراتي أو مقيم داخل دولة الإمارات بالاستعلام عن القضايا وتفاصيلها ومواعيد الجلسات بالرقم الموحد الذي أطلقته وزارة الداخلية الإماراتية بكل سهولة وخلال دقائق قليلة.

الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد

تقدم وزارة العدل والقضاء الإماراتية خدمة الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد والكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بمختلف الإمارات على جميع المواقع الحكومية الرسمية حتى يمكن لأي شخص الاستفسار أو التسجيل في أي خدمة دون الحاجة إلى التوجه إلى المقرات والمصالح الحكومية، هذا يعني توفير للوقت والجهد، حالياً أصبح بالإمكان االاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد بكافة تفاصيلها ومواعيد الجلسات إلكترونياً بطريقة سهلة وبسيطة بالرقم الموحد الذي أطلقته وزارة الداخلية الإماراتية للاستفسار عن القضايا ومواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمجمع محاكم دبي.

رابط الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد

يمكن الاستعلام عن القضايا من خلال الخدمة الإلكترونية الحديثة التي طرحتها وزارة العدل والقضاء الإماراتية بالرقم الموحد من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة القضاء الإماراتية عبر الرابط www.adjd.gov.ae ومتابع ة الخطوات الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية العامة على الموقع. من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالدخول على خيار الاستفسارات ومنها تلقائياً سوف يتم تحويلك إلى نافذة الاستعلام عن القضايا بواسطة رقم القضية أو الرقم الموحد. في الخانة المخصصة قم بإدخال الرقم الموحد الخاص بالقضية وكذلك رقم التحقق الظاهر على النافذة. بعد الإنتهاء من إدخال البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح قم بالضغط على زر البحث حتى يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية.

الاستعلام عن جلسة من خلال نيابة دبي

من الخدمات التي طرحتها وزارة العدل والقضاء الإماراتية حديثاً أيضاً خدمة الاستعلام عن أي قضية أو جلسة من خلال موقع نيابة دبي الإلكتروني بطريقة سهلة من خلال إتباع الخطوات التالية: