نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في دبي برقم اللوحة dubaipolice.gov.ae ودفع المخالفات المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات المرور دبي سهل الآن الكترونياً، حيث راحة المواطنين هي الهدف الأول والأساسي في اهتمامات الحكومة الإماراتية وخاصة إمارة دبي التي طرحت مؤخراً خدمة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطنين والوافدين الاستعلام عن مخالفات المرور في دبي عن طريق الإنترنت ودفع الغرامات مهما كانت قيمتها في خلال دقائق قليلة، هذا يعني إدخار الوقت والجهد على المواطن وتقليل العبء على الحكومة في تحصيل المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور في دبي

يومياً يتم تحرير المئات من المخالفات المرورية في دبي ويزداد بحث المواطنين عن طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية المحررة على سياراتهم ومعرفة تفاصيل المخالفة وقيمتها وكيفية سدادها، يوجد أكثر من موقع إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن المخالفات المرورية في دبي أهمها من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات وهو الموقع الأهم والأكثر شيوعاً، أو من خلال موقع شرطة دبي، أو موقع وزارة الداخلية.

عند الدخول على أي موقع من المواقع السابقة للاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن للمواطن الاختيار ما بين أكثر من طريقة للاستعلام عن المخالفات سواء بواسطة رقم السيارة أو رقم رخصة القيادة أو الرمز المروري وسوف تظهر كافة المخالفات المسجلة على السيارة بالتاريخ والوقت والقيمة وطريقة السداد أيضاً.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في دبي برقم اللوحة

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في دبي بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على خدمة كشف المخالفات المرورية من شرطة دبي.

الدخول على خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وكشف المخالفات المرورية.

كتابة رقم اللوحة.

اختيار مصدر اللوحة.

فئة اللوحة.

رمز اللوحة.

التحقق.

اختيار أيقونة البحث عن مخالفات المرور للسيارة.

كما يمكنكم الاستعلام عن مخالفات المرور في ابوظبي بالتفصيل ومعرفة الخطوات اللازمة وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفع المخالفات.

طريقة دفع المخالفات المرورية في دبي

دفع المخالفات المرورية في دبي أصبح إلكترونياً، حيث أتاحت هيئة النقل والمواصلات الإماراتية لأي مواطن إماراتي أو وافد يعيش داخل إمارة دبي إمكانية سداد قيمة المخالفات المرورية من خلال البوابة الاتحادية للمركبات بعد التأكد من تحقيق شروط الدفع الإلكتروني لمخالفات المرور، حتى يمكنك دفع المخالفات المرورية عن طريق الإنترنت في خلال دقائق قليلة وتوفر الوقت والجهد المبذول في هيئة المرور من أجل الاستعلام عن المخالفات والسداد، لابد أن تستوفي الشروط المطلوبة للسداد الإلكتروني وهي: