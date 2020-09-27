تعرف علي شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة أو الضمان الاجتماعي

ما هي المساعدة المقطوعة أو مساعدة الضمان الاجتماعي: هي مساعدة تمنح للمواطنين غير قادرين وهي ضمن مبادرات المملكة العربية السعودية، والتي تكون مسؤولة عن منها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، وهو مبلغ من المال لغير القادرين لمواجهة الظروف الحالية خاصة بعد انتشارا وباء كرونا وأثرها على الظروف المعيشية للمواطن، ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية وهو توفير حياة كريمة للمواطن السعودي.

ويتم صرف المساعدة المقطوعة أو ما يسمى بمساعدة الضمان الاجتماعي لبعض من المواطنين السعوديين وذلك بشروط وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية التي يتم وضعها، ليكي تحدد المساعدة لمن يستحقها من أصحاب الدخل المنخفض، وسوف نتعرف في هذا المقال علي شروط الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة.

1. تصرف المساعدة المقطوعة للأيتام في سن معين.

2. تصرف المساعدة المقطوعة للأرامل والمطلقات.

3. تصرف المساعدة المقطوعة للأسر التي بلا عائل.

4. تصرف المساعدة المقطوعة للمواطن الذي يقل دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي.

5. تصرف المساعدة المقطوعة للمواطن ذو الاحتياجات الخاصة.

1. يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية، وأن يكون من أب وأم سعوديين وأن يكون متزوج من سعودية.

2. يجب خلال صرف المساعدة المقطوعة أن يكون المواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

3. يجب عند تقديم المواطن للمساعدة المقطوعة لا يقل العمر عن 35 عام.

4. يجب أن يقل دخل المواطن المتقدمة 3000 ريال سعودي.

5. يجب ألا يملك المواطن المتقدم سجل تجاري لأي نشاط.