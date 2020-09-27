تعرف على الأوراق المطلوبة لـ تجديد رخصة القيادة ورسوم دفع تجديد الرخصة

تعرفوا على المستندات المطلوب لدفع رسوم تجديد الرخصة ، بعد صدور القرارات التي تتعلق بتعديل رسوم رخصة القيادة ازداد معدل البحث بشكل كبير على محركات البحث من أجل التعرف على النسبة المطلوبة وما هي الإجراءات التي سيتم القيام بها، بجانب الأوراق والمستندات المطلوبة للانتهاء من هذا الأمر.

ما هي الأوراق المطلوبة للانتهاء من إجراءات دفع رسوم تجديد الرخصة؟

قد حددت الجهات المعنية بهذا الأمر مجموعة من الأوراق التي لابد من توافرها عند القيام بدفع تكاليف رسوم تجديد الرخصة لأي مركبة أو شاحنة وتتمثل تلك الأوراق في الأتي:

صورة من أصل الهوية ويفضل أن تكون سارية غير متناهية.

صورة من شهادة المخالفات إن وجدت.

الرخصة السابقة.

شهدت الفترة الماضية جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رسوم تجديد الرخصة، فإذا كنت من الراغبين في التعرف على شرط التجديد فعليك بالقيام بالاتي: