نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم إرهابي على الجيش اللبناني في محلة عرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين. وقال الجيش في بيان له، قبل قليل: "أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل. نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".

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