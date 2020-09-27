دوري السلة الأميركي.. ليكرز للنهائي لأول مرة منذ 10 سنوات

تأهل فريق لوس أنجلوس ليكرز إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأول مرة في عشر سنوات وذلك على حساب دنفر ناغتس.

وأحرز ليبرون جيمس 38 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ومرر 10 كرات حاسمة ليقود فريقع لوس أنجلوس ليكرز للتأهل للنهائي بفوزه 117-107 على ناغتس في المباراة الخامسة من مواجهتهما في نهائي القسم الغربي الليلة الماضية.

وسجل أنطوني ديفيز 27 نقطة لصالح ليكرز، الذي بلغ نهائي الدوري لأول مرة منذ 2010 حين هزم بوسطن سيلتيكس في 7 مباريات.

ويلتقي ليكرز في النهائي مع بوسطن سيلتيكس أو ميامي هيت، وفقا لما ذكرته رويترز.

وأحرز نيكولا يوكيتش 20 نقطة واستحوذ على 7 كرات مرتدة مع دنفر، كما سجل جيرامي غرانت 20 نقطة بينما أنهى جمال موراي، الذي تعرض لإصابة في الركبة اليمنى خلال الشوط الأول، اللقاء مسجلا 19 نقطة بالإضافة لتمرير 8 كرات حاسمة.

وانتصر ليكرز 4-1 في المواجهة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

وكان ناغتس، المصنف الثالث في الغرب، عوض تأخره 3-1 في الجولتين السابقين بالأدوار الإقصائية أمام يوتا غاز ولوس أنجلوس كليبرز لكن المهمة كانت صعبة أمام ليكرز صاحب المركز الأول في القسم الغربي.

وقلص ناغتس الفارق إلى 103-99 بفضل ثلاثية من يوكيتش قبل 4 دقائق و35 ثانية على النهاية، لكن جيمس سجل 9 نقاط متتالية ليحسم انتصار ليكرز.