"البلاد" السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لردع إيران ووقف دعمها للإرهاب

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم لردع إيران وحثها على التجاوب مع قرارات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتصحيح سلوكها العدائي ووقف دعمها للإرهاب.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ التي جاءت بعنوان (التدخلات الإيرانية) - أن تمادي نظام طهران في مشروعه التدميري التوسعي، يؤكد خطورته على استهداف أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.
وقالت الصحيفة" إن التطورات الخطيرة في لبنان وفشل تشكيل حكومة مستقلين في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وغضب شعبي، أنموذج صارخ للتدخل الإيراني الهادم لمقومات الدولة في أكثر من بلد عربي عبر أذرع خبيثة من ميليشيات وجماعات ذات ولاءات منحرفة تعمل على هدم أركان تلك الدول وتفتيت وحدتها الوطنية والسيطرة على مقدراتها ، وتلك هي مأساة لبنان العميقة ، وكذا العراق الذي يسعى جاهدًا إلى الخروج من دائرة الميليشيات الطائفية التي نشطت في تهريب ثرواته إلى إيران، مثلما تعرض له اليمن ومايزال من جرائم حوثية إرهابية بحق شعبه ودول الجوار".
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