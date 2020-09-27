أفريقيا تسجل 1,450,048 إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,450,048 إصابة بـ فيروس كورونا من بينهم 35,299 حالة وفاة وتعافى 1,199,831 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، قال إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، كما إن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

اقرأ أيضا: يوم تاريخي.. كل ما تريد معرفته عن اتفاق السلام السوداني والموقعين عليه

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة : "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".

وتعتبر كل من جنوب إفريقيا والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا من الدول الإفريقية الأكثر تضررا من حيث عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا.