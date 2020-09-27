أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، السبت، أن وحدات حرس السواحل، قد تمكنت خلال الفترة الواقعة بين 20 و25 سبتمبر الجاري، من اعتراض وإنقاذ 755 شخصا حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، فإن عمليات الإنقاذ كانت "متفرقة بالمياه الإقليمية الوطنية"، وقد "تمّ انتشال ثلاث جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم".
وأضاف البيان أنه "مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل من اعتراض وإنقاذ 755 شخص حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب الوزارة فإن العمليات التي نفذتها زوارق البحث والإنقاذ جاءت في كل من الواجهة البحرية الوسطى والغربية والشرقية، مشددة على أنها "تعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر، لاسيما الإنسانية منها، والحفاظ على سلامة المواطنين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر.. إنقاذ المئات من المهاجرين غير الشرعيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.