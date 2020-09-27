السيسي: أشكر الشعب المصري لعدم تفاعله مع المتربصين

توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح المصري، يوم الأحد، بالشكر لجموع الشعب المصري، لعدم استجابتهم لدعاوي المتربصين بالبلاد، جاء ذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات الجديدة بنطقه مسطر شمالي القاهرة.

وقال السيسي إن الشعب المصري أثبت ويثبت دوما على إنه يتمتع بوعي كبير، وأنه يراهن دوما على ايجابية وتفاعل الشعب مع قضاياه الوطنية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن "المتربصين والمشككين دوما ما يستغلون أية إجراءات أو ترتيبات تتخذها الدولة لإستثارة الناس فى مصر ، ولكن الناس لديها وعي كبير وايجابي".

ونوه السيسي الى أن خطة تطوير الدولة المصرية الجاري تنفيذها حاليا، ينفق عليها مخصصات مالية كبيرة، منوها إلى أن الجانب الأكبر من مشروعات ومخصصات التطوير تنفق لعلاج عدم الاهتمام بالبنية التحتية والخدمية طوال عدة عقود.

وأكد الرئيس المصري سعي بكل قوة لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية، لتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات والتدفق السياحي.

وبشأن مستوى الأداء الحكومي، قال السيسي إن أداءها خلال الفترة المالية، خاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا، كانت محل تقدير من العديد من الجهات الدولية المعنية بمتابعة الأداء الاقتصادي للدول.

وطالب السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من وضع الترتيبات الجديدة لعمليات البناء داخل المدن على مستوي البلاد، بما يسهم فى عودة نشاط قطاع البناء الذى تأثر نتيجة قرار وقف إصدار تراخيص البناء لحين إصدار القرارات التنظيمية الجديدة التى تستهدف القضاء على فوضى البناء والعشوائيات .