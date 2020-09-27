وحسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، قُتل الجندى فى قطاع "كوتكوتيرا" على الجانب الباكستانى من خط المراقبة، وهو حدود فعلية تقسم كشمير إلى شطرين، تسيطر باكستان على أحدهما والهند على الآخر.
وفى بيان صباح اليوم الأحد، قالت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الجناح الإعلامى للجيش: "رد الجيش الباكستانى بشكل لائق على الاستفزاز الهندى".
وطبقًا لوزارة الخارجية الباكستانية، اقترفت الهند هذا العام أكثر من 2200 انتهاك لوقف إطلاق النار، قُتل خلالها 18 مدنيًا على الأقل، وأصيب أكثر من 170 شخصًا بإصابات خطيرة.
وعلى الرغم من توصل الدولتين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى عام 2003، إلا أنه غالبًا ما يتهم كل جانب الآخر بانتهاك الاتفاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل جندى باكستانى فى اشتباكات مع الهند بإقليم كشمير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.