روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ يونيو

وفى موسكو وحدها، جرى رصد 2016 حالة وهى المرة الأولى التى تتخطى فيها الحالات فى العاصمة حاجز الألفين منذ الثانى من يونيو الماضى. وسُجلت 99 وفاة جديدة بالفيروس فى البلاد ليصل إجمالى حالات الوفاة الرسمى إلى 20324.

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