ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "العربية" الإخبارية، طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، مواطنى بلاده بالاستعداد للدفاع عن البلاد ضد أذربيجان.
وفيما تعهد رئيس أذربيجان، اليوم، بتحقيق النصر على أرمينيا فى نزاع المنطقة الحدودية بين البلدين ناغورنى قره باغ، التى تسعى باكو لإستعادة السيطرة عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.