رئيس أذربيجان يتعهد بالنصر في نزاع كاراباخ.. وأرمينيا تطالب المواطنين بالدفاع عن بلادهم

من جانبه، طالب رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشنيان، مواطنيه بالاستعداد للدفاع عن البلاد ضد أذربيجان؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، لفت باشنيان الى ان "جيش ​اذربيجان​ بدأ هجوما باتجاه قره باخ"، مؤكدا أن "​الجيش​ يسيطر على الوضع بنجاح".

وقد أفادت وسائل إعلام دولية بحدوث تصعيد خطير في منطقة كاراباخ من قبل أذربيجان ردًا على متمردين.

وأكدت وزارة الدفاع في أذربيجان، شنها لهجوم مضاد بعد هجوم من جانب انفصاليي المدعومين من الحكومة الأرمينية باقليم كاراباخ.

وأعلن الجيش الأذربيجاني، أنه بدأ بشن هجوم مضاد، بعد مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين بقصف شنّته المدفعية الأرمينية على مواقع تابعة لقوات أذربيجان ومناطق حدودية.

وقالت: "لردع هذا الاستفزاز العسكري ولتوفير أمن وسلامة السكان المدنيين القاطنين قرب خط الجبهة يتخذ الجيش الأذربيجاني تدابير جوابية".

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن الجيش الأرميني بدأ عملية استفزاز واسعة النطاق في ساعات الصباح الأولى، عبر إطلاق النيران بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ضد مواقع أذربيجانية عسكرية ومدنية.

وأوضح البيان أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير بالبنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتخوض البلدان نزاعا منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية بجنوب غرب ​أذربيجان​، والتي سيطر عليه انفصاليون أرمينيون خلال حرب في تسعينات القرن الماضي أدت إلى مقتل 30 ألف شخص.