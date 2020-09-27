بعد اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة .. مسئول لبناني: أمريكا والسعودية لن تتركا لبنان يضيع

قال بسام خضر أغا رئيس الحركة اللبنانية الحرة، إن اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن عدم تشكيل الحكومة جاء بسبب الصراع الدولى والإقليمي على لبنان فضلًا عن تعنت الثنائي الشيعي وإصراره على مخالفة الدستور .

وأوضح "أغا"، فى تصريحات لـ دوت الخليج"، أن المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة مستقلة لن تكون الأمل الأخير فأمريكا والمملكة العربية السعودية لن يتركا لبنان يضيع، لافتًا إلى أن خروج لبنان من السيطرة الإيرانية مرهون بتحييده ونزع سلاح حزب الله المهيمن على كل مفاصل الدولة.

ولفت "رئيس الحركة اللبنانية الحرة"، إلى أنه بخروج أديب تعاظمت فرص صعود الحريري لرئاسة الحكومة حال السير على ما رسمه أديب من نهج .

واعتذر مصطفى أديب، رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن مهمته في تشكيل حكومة جديدة بعد أن قضى أسابيع في محاولة إقناع الأطراف السياسية بالموافقة على اختياراته وسط المطالبات الشعبية بتحقيق اصلاحات سياسية.

وانتشرت تقارير تفيد أن القضية التي حسمت الأمر هي الخلاف على من يتولى وزارة المالية.

وكان أديب قد كلف بتشكيل الحكومة بعد الانفجار الذي دمر الجزء الأكبر من وسط بيروت، وكان يحاول تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان.

وقد استقالت الحكومة اللبنانية السابقة عقب الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في 4 أغسطس من هذا العام وأودى بحياة أكثر من 190 شخصا وأدى إلى جرح الآلاف ودمر مناطق بأكملها في العاصمة.