الهند: إنقاذ 12 فردا لطاقم سفينة شحن غرقت في بحر العرب قبالة ساحل ولاية جوجارات

أعلن مسؤولون في الهند، اليوم الأحد، أن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 12 فردا هم أطقم سفينة شحن غرقت في بحر العرب قبالة ساحل ولاية (جوجارات) شمال غربي الهند.
وأوضح خفر السواحل - في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية - أن السفينة بدأت الإبحار من مدينة (موندرا) بولاية (جوجارات) متجهة إلى جيبوتي محملة بـ 905 أطنان من الأرز والسكر إلى الدولة الإفريقية.
وتلقى خفر السواحل معلومة في حوالي الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) تفيد بغرق السفينة على بعد حوالي 10 أميال بحرية قبالة ساحل مدينة (أوخا) بولاية (جوجارات)، لتبدأ سفن تابعة لخفر السواحل مهمة البحث والإنقاذ على الفور، حيث انطلقت إحداها من مدينة (أوخا).
وأضاف بيان خفر السواحل أن إحدى سفنها وصلت بالقرب من السفينة التي تغرق وقامت بعملية بحث مكثفة في المنطقة وعثرت على القارب الذي كان يقل 12 من أفراد الطاقم الذين تركوا السفينة أثناء غرقها، مشيرا إلى أنه تم إعادتهم سالمين إلى مدينة (أوخا).
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