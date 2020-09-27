مطلب فرنسي أوروبي فوري لوقف القتال بين دولتين

في توالي لردود الفعل الدولية على الاشتباكات القاتلة بين أذربيجان وأرمينيا، صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بضرورة وقف كل التحركات العسكرية في إقليم ناجورني كاراباخ على الفور، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

قال ميشيل، في تغريدة اليوم على صفحته في "تويتر": "يجب وقف كل الأعمال العسكرية بشكل عاجل، لمنع المزيد من التصعيد. ويجب العودة الفورية للمفاوضات، دون شروط مسبقة، لأنها السبيل الوحيد للمضي قدما".

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تصاعد حدة الأعمال العدائية في الإقليم داعيًا إلى الهدوء ووضع السلاح جانبًا.

من جانبها، قالت الخارجية الفرنسية أنها تدعو الجانبين الأرميني والأذربيجاني لوقف التصعيد بشكل فوري، لعدم رفع فاتورة الضحايا.

وسبق خلال اليوم وفي أول رد فعل دولي على الاشتباك الحربي بين أرمينيا وأذربيجان، أن دعت الحكومة الروسية أرمينيا وأذربيجان إلى وقف النار في اقليم ناجورنو كاراباخ، ووقف القتال منعًا لاشتعال الأمور أكثر.

وفي إقليم ناجورن كاراباخ، فقد تم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العسكرية الشاملة على خلفية الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الأذربيجاني، والذي كان بالأساس رد على هجوم لأرمينيا.

وأعلن الجيش الأذربيجاني أنه بدأ بشن هجوم مضاد، بعد مقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين بقصف شنّته المدفعية الأرمينية على مواقع تابعة لقوات أذربيجان ومناطق حدودية.

وأضافت أن الجيش قرر إطلاق هجوم معاكس على طول خط الجبهة للرد على الهجوم الأرميني.

وبيّنت أن الجيش الأرميني أسقط مروحية عسكرية أذربيجانية قرب موقع "ترتر" بالمنطقة، مع نجاة طاقم المروحية.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن أذربيجان المجاورة هاجمت مناطق مدنية في منطقة ناجورنو قرة باخ (كاراباخ).

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قواتها أسقطت طائرتي هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان ردا على هذا الهجوم.

وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر الأخيرة.