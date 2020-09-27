وقالت الوزارة فى بيان، إن الجانبان الأرمنيان سيعملان بكل ما لديهما من قدرات لضمان أمن شعب أرتساخ وتقديم رد فعل مناسب عسكريا وسياسيا، مضيفة أن القيادة السياسية العسكرية لأذربيجان تتحمل كامل المسؤولية عن عواقب عدوانها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرمينيا تدين الهجوم الأذربيجانى على أرتساخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.