البابا فرنسيس: أصلي من أجل السلام في القوقاز

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى إحلال السلام في منطقة القوقاز، حاثا طرفي النزاع في إقليم قره باغ على التخلي عن استخدام القوة العسكرية.
وقال البابا مخاطبا المسيحيين الكاثوليك المجتمعين أثناء موعظة تقليدية ألقاها في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "هناك أنباء مقلقة ترد من القوقاز. أنا أصلي من أجل إحلال السلام في هذه المنطقة وأدعو طرفي النزاع لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الأخوة وحل جميع الخلافات بعيدا عن استخدام القوة".
وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، صباح اليوم الأحد، بأن أرمينيا بدأت قصفا عنيفا لمواقع جيش أذربيجان، مضيفة أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشينيان، إن القوات الأذربيجانية بدأت الهجوم باتجاه إقليم قره باغ، فيما أوردت وزارة الخارجية الأرمنية أن الجيش الأذربيجاني يقصف بلدات ومدن المنطقة، بما فيها مدينة ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ" (غير المعترف بها دوليا).
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