التوصل لاتفاق للإفراج عن 1081 أسيرا ومسجونا بين اليمن والحوثيين

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، خلال مؤتمر صحفي، التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى باليمن، بين قوات الشرعية والحوثيين، وقدم الشكر للتحالف العربي على جهوده لذلك، معتبرًا أن الاتفاق يظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلًا، وأن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازًا مهمًا.

ودعا مارتن جريفيث، اليوم الأحد، لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى فورا.

وأكدت مصادر أن لجنة شئون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي اتفقت برعاية من مكتب المبعوث الأممي على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرا ومعتقلا من الطرفين.

وأوضح مصدر حكومي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مساء السبت، يشمل الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسير تابع للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثي.

والأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، ماجد فضائل، إن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع، وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل.

وأكد المسئول اليمني أنه سيتم البدء بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة، والذي نص على إطلاق 1420 معتقلا وأسيرا بشكل كامل كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقا حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.