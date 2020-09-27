تصريح غريب لأردوغان عن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان

في هجومٍ حاد وحثٍ على العنف وعدم التهدئة بين دولتي أرمينيا وأذربيجان، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موقفه المعادي لأرمينيا، متهمًا إياها ببدء الهجوم على أذربيجان، مشيرًا بذلك إلى أن عليها تحمل تبعاته، وفق ما ذكرت صحف تركية.

وفي بعدٍ عن كل خطاب دبلوماسي معمول به في مثل هذه المواقف المتوترة، اتهم أردوغان أرمينيا بالوقوف كعائق أمام الهدوء والاستقرار في كامل المنطقة، معتبرًا إياها العقبة الرئيسة في تحقيق الاستقرار حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وأعلن أردوغان عن وقوف تركيا بشكل واضح وعلني إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، مثلما قالت حكومته قبل أن يطلق تصريحاته.

وتعهدت تركيا في أول رد لها على اشتعال القتال بين دولتي أذربيجان وأرمينيا، بدعم الطرف الآذري، متخلية عن الحياد اللازم دوليًا، وطلبات التهدئة.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بتصريحات أدان فيها ما أسماه الهجوم الأرمني، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان في الدفاع عن وحدة أراضيها.

قال وزير الدفاع التركي: ندين الهجوم الأرمني وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم..تركيا تعلن دعمها المطلق لأذربيجان في النزاع مع أرمينيا".

واعتبر الوزير "موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز" مطالبا بالرجوع فورا عن هذا العدوان.