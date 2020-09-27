اتصالات روسية على أعلى المستويات لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

بعدما استنكرت اشتعال القتال بين أرمينيا وأذربيجان ودعت لوقف إطلاق نار فوري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الوزير سيرجي لافروف يسعى لوقف التصعيد في إقليم ناجورنو كاراباخ، عبر إجرائه لاتصالات مكثفة.
وسبق إن دعت موسكو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا، وسط تقارير عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة بشكل حاد وسقوط ضحايا جراء القصف الذي يتعرض له الإقليم من كلا الطرفين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إنه "على خلفية تفاقم الوضع في كاراباخ يجري لافروف اتصالات مكثفة لحث الطرفين على وقف إطلاق النار وبدء محادثات من أجل إعادة الوضع إلى استقراره".
فيما أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ولافروف بحثا، في اتصال هاتفي اليوم الأحد التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في ناجورنو كاراباخ.
في أول رد فعل تركي على اشتعال القتال بين دولتي أذربيجان وأرمينيا، اختارت حكومة الرئيس رجب أردوغان الانضمام إلى الطرف الآذري، متخلية عن الحياد اللازم دوليًا، وطلبات التهدئة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام متفرقة.
وأعلنت الحكومة التركية أنها تتعهد بدعم أذربيجان ضد أرمينيا بـ "كافة الوسائل" الممكنة في حال احتدام الأمور أكثر من الاشتباكات القاتلة الحالية، في موقف يشعل العداءات الدولية.
وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بتصريحات أدان فيها ما أسماه الهجوم الأرمني، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان في الدفاع عن وحدة أراضيها.
قال وزير الدفاع التركي: ندين الهجوم الأرمني وسنقف إلى جانب إخوتنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم..تركيا تعلن دعمها المطلق لأذربيجان في النزاع مع أرمينيا".
واعتبر الوزير "موقف أرمينيا العدواني أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار في القوقاز" مطالبا بالرجوع فورا عن هذا العدوان.
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