شكرا لقرائتكم خبر عن الدولارات تعمى عيوان قادة حماس.. الحركة تتحول لأداه فى يد تحالف الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفرغت حركة حماس لتنفيذ إجندة تحالف الشر الذى تقوده دويلة قطر، والتى تنفق الملايين على قيادات الحركة، حتى تعطى أولوية لتنفيذ التحالف الخبيث الذى يضم الجماعات الإرهابية، وتقدم هذا الأمر فى الأولويات على القضية الفلسطينية التى تزعم دائما أنها وجدت لأجلها. عدد من أعضاء مجلس النواب قالوا، إن حركة حماس تركت دورها كحركة مقاومة لاحتلال الاسرائيلي، وانشغلت بمصالحها الخاصة وعلاقتها المشبوهة بقطر التي تدعم وتمول التنظيمات والجماعات الإرهابية، وأشار النائب البرلماني همام العادلي، إلي أن حركة حماس تتبني الفكر المتطرف وتربطها علاقة وطيدة بقطر، وهي علاقة مشبوهة تدور في في إطار دعم التنظيمات الإرهابية المسلحة والتخطيط لعمليات تخريبية وإرهابية في بعض الدول العربية، بما يخدم تحقيق أهداف خاصة لقطر.

وأوضح العادلي، أن حركة حماس تخدم أجندة خاصة بقطر وتنف ما يساعدها في تحقيق أهدافها الخاصة، مقابل ما تتلقاه حماس من تمويلات مالية كبيرة من قطر.

وأشار النائب همام العادلي، إلى أن حركة حماس باعت كل القضايا الخاصة بالدول العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو غيرها، قائلا: "لم نسمع يوما أن حركة حماس تتضامن مع الدول العربية التي تعاني من مشكلات كبيرة ونزاعات وصراعات وانقسامات، ولا حتي ساهمت في حل القضية الفلسطينية ولكنها ساعدت علي زيادة الانقسام وتعقيد القضية".

بدوره قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن حركة حماس ارتمت في أحضان جماعة الإخوان الإرهابية ودولة قطر، وتدعم أهدافهم ومخططاتهم الخبيثة في المنطقة، وخطط التحريض ضد الدولة المصرية وبعض الدول العربية لزعزعة استقرارها وأمنها.