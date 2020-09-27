شكرا لقرائتكم خبر عن فساد قطر.. تقرير يكشف شبهات رجل تميم ناصر الخليفى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجل الصفقات المشبوهة ناصر الخليفي، والذي ارتبط اسمه بالكثير من شبهات الفساد، والتي تكشف حقيقة النظام القطري وفساده في ملف كرة القدم وغيره من المجالات المختلفة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، تفاصيل فساد ناصر الخليفي، والتي كان أبرزها دفع أموال لوكلاء اللاعبين، وفساد في ملف كأس العالم 2022 المقام بقطر، والمتهم في العديد من القضايا التي تكشف عن وجه نظام قطر الارهابي.

ويضع القضاء السويسرى، نهاية لملف فساد رجل الأعمال القطرى ورئيس مجموعة بي إن سبورت ناصر الخليفى، إن المحكمة الاتحادية الجنائية فى بيلنزونا، جنوب سويسرا، ستحدد نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم على رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي.

واستأنفت المحكمة الاتحادية، النظر فى قضية ما بات يعرف بـ"فيفا جيت" التى تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسى جيروم فالكه، ورجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي ووجهت النيابة العامة إلى الخليفى تهمة التحريض على خيانة الأمانة، فى حين وجهت لفالكه تهمة منح "بى أن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة.